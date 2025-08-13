Catherine zet Moeder Natuur en de zomer in het zonnetje

Prinses Catherine heeft een ode aan mooi weer gebracht. Op sociale media deelt de Prinses van Wales een filmpje waarin Moeder Natuur en de zomer centraal staan.

“Onze levens bloeien op wanneer we de banden van liefde en vriendschap koesteren”, schrijft Catherine bij het filmpje. In het clipje zijn beelden te zien van bloemen, planten en mensen in de natuur. De 43-jarige prinses noemt de zomer in een voice-over “een seizoen van weelde”. “Terwijl de bloemen bloeien en het fruit rijpt, worden we herinnerd aan onze eigen groeimogelijkheden. Het is de tijd om ons innerlijke vuur aan te wakkeren en onze eigen creativiteit, passie en dromen te ontdekken.”

“Het was niet eerder zo belangrijk om het belang van elkaar en van Moeder Natuur te waarderen”, vervolgt de Britse prinses in het bijschrift van de video. Catherine sluit haar bericht af met een toost “op de zomer”.