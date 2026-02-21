Catherine ziet Engelse rugbyers verliezen van Ierland

Prinses Catherine heeft zaterdag in Twickenham de Engelse rugbyers aangemoedigd tijdens hun Six Nations-wedstrijd tegen Ierland. De prinses van Wales keek toe in haar rol als beschermvrouw van de Rugby Football Union.

Catherine zat op de tribune naast de Engelse speler Fin Baxter, die door een blessure niet kon meedoen.

Veel reden om te juichen had de vrouw van prins William niet. Engeland verloor uiteindelijk met 21-42 van Ierland. Volgens Britse media zijn de kansen voor Engeland in het zeslandentoernooi daarmee vervlogen.