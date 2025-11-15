Catherine ziet herfst als seizoen van ‘reflectie en verfijning’

Prinses Catherine beschouwt de herfst als het seizoen van “reflectie en verfijning”. Dat zegt de vrouw van prins William in een filmpje op sociale media zaterdag.

“Terwijl de dagen korter worden en de schaduwen groter, trekt de energie van de zomer zich terug in de herfst. Dit is het seizoen voor reflectie en verfijning”, zegt Catherine bij beelden van landschappen in herfstkleuren. Ook is de Britse prinses zelf te zien terwijl ze met kinderen praat en lacht.

“Bomen laten hun bladeren vallen om zich voor te bereiden op de winter. Net zoals wij ook leren om los te laten wat niet langer nodig is. Door ons meer bewust te worden van onze innerlijke en uiterlijke wereld, kunnen we duidelijkheid en zin vinden in wat echt belangrijk is. Het moedigt ons aan om gewoon op te letten en te luisteren”, vervolgt Catherine.

De 43-jarige royal stelt dat “Moeder Natuur ons leert dat er schoonheid zit in verandering, vergankelijkheid en het loslaten” van dingen. “Dit zijn de natuurlijke cycli van het leven. Hoewel de bloesems vallen en de kleuren vervagen, groeien de wortels dieper en sterker. Laat liefde de wortel zijn die ons verbindt. Het licht dat ons met hoop door verandering leidt. Houd vol.”