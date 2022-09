Center Parcs blijft toch open op dag van uitvaart Elizabeth

Center Parcs in het Verenigd Koninkrijk sluit zijn vestigingen toch niet op maandag, de dag van de uitvaart van koningin Elizabeth. Het bedrijf meldde dinsdag dat dit wel het geval zou zijn. Maar Center Parcs kwam op dit voornemen terug na talloze klachten, melden Britse media.

Bezoekers zouden maandag een dagje moeten vertrekken uit respect voor de overleden koningin. Dinsdag zouden zij dan weer terug mogen keren in hun huisjes in Center Parcs. Hier was veel kritiek op gekomen van mensen die in de dagen na het weekend een verblijf hadden gereserveerd.

Center Parcs heeft zes vestigingen in het Verenigd Koninkrijk. De dag van de uitvaart van de donderdag overleden Elizabeth is een officiële vrije dag in het Verenigd Koninkrijk. Veel winkels en officiële instellingen zijn daarom gesloten.