Ceremonie voor Japanse prins Hisahito uitgesteld

De ceremonie om te vieren dat de Japanse prins Hisahito de volwassen leeftijd heeft bereikt, vindt plaats in september. Dat melden Japanse media. Eerder werd nog verwacht dat de ceremonie in maart zou plaatsvinden.

De zoon van kroonprins Akishino en prinses Kiko werd vorig jaar al 18 jaar, maar de ceremonie werd uitgesteld zodat de prins zich kon concentreren op zijn studies. De ‘coming of age’-ceremonie wordt nu gehouden op 6 september, de verjaardag van Hisahito. Het besluit voor die datum heeft volgens Jiji Press te maken met het feit dat de prins in april begint op de universiteit, en 6 september valt in de zomervakantie.

Het is de eerste keer in veertig jaar dat er een ceremonie wordt gehouden voor een mannelijk lid van de keizerlijke familie dat de volwassen leeftijd bereikt. In 1985 werd de ceremonie gehouden voor Akishino.

Hisahito houdt op 3 maart zijn eerste persconferentie.