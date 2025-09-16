Charlène bij lancering boek over honden van Monaco

Prinses Charlène was maandagavond bij de presentatie van het fotoboek It’s A Dog’s Life Monaco. Het luxe koffietafelboek staat vol foto’s van honden en hun baasjes die grotendeels in de dwergstaat zijn genomen.

Volgens auteur en fotograaf Jessica Fry brengt het boek een “levendig eerbetoon aan onze viervoetige vrienden en hun baasjes”. In het boek zijn ook foto’s te vinden van de prinselijke familie en hun honden. Zo staat er een oude foto in van prins Albert I en zijn jachthond, en is er ook een foto van Grace Kelly met haar poedel.

Alle opbrengsten van It’s A Dog’s Life Monaco gaan naar de Monegaskische dierenbescherming SPA, waarvan Charlène sinds 2022 voorzitter is. De Monegaskische prinses er mede dankzij het boek meer honden worden geadopteerd, schrijft het paleis op Instagram.