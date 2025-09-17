Charlène en Albert slaan golfbal vanaf Place du Casino

Prins Albert van Monaco deed dinsdag mee met het golftoernooi Princess of Monaco Cup. Ter afsluiting van het toernooi sloegen hij en prinses Charlène de traditionele negentiende hole op de Place du Casino in Monaco.

Op foto’s is te zien hoe Charlène, gekleed in een kanten witte jurk, en Albert om de beurt de bal slaan vanaf de afslagplaats met op de achtergrond het casino van Monte-Carlo. Albert was overdag samen met bekende en professionele golfers op de baan.

Het evenement wordt sinds 2019 georganiseerd als liefdadigheidsevenement voor de Prinses Charlène Stichting. De stichting besteedt de opbrengst onder andere aan zwemles en verdrinkingspreventie en bevordering van inclusiviteit en respect in sport.