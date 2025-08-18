Charlene hamert op belang van zwemles tegen verdrinkingsgevaar

Prinses Charlene wil voorkomen dat kinderen bang worden om te zwemmen. De vrouw van prins Albert van Monaco zet zich hiervoor al langere tijd in via haar stichting. Maandag deelt het hof een nieuw bericht waarin ze haar oproep herhaalt.

“Verdrinking is een noodsituatie voor de volksgezondheid”, schrijft het paleis namens Charlene. Nu het aantal verdrinkingsgevallen deze zomer toeneemt, roept de voormalige olympische zwemster op tot “waakzaamheid en preventie om nieuwe tragedies te voorkomen”. Volgens Charlene gebeurt verdrinking “geruisloos” en kan het “binnen enkele ogenblikken plaatsvinden, zelfs in een vertrouwde omgeving”. Het doel van de prinses en haar stichting: “Ik wil dat elk kind water associeert met vertrouwen en vreugde, in plaats van met angst.”

Charlene zet zich met haar stichting al ruim tien jaar in om levens te redden. Dat doet ze met haar programma’s Learn to Swim en Water Safety, die in meer dan 45 landen worden uitgevoerd. In het prinsdom is leren zwemmen een prioriteit vanaf de basisschool. Charlene ontving in juni de Franse first lady, Brigitte Macron, in een zwembad in Monaco tijdens een demonstratie van Water Safety.