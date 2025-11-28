Charlene maakt jonge kinderen bewust van gevaren van verdrinking

Prinses Charlene was vrijdag in Monaco aanwezig bij een bijeenkomst waar verdrinkingsgevaar centraal stond. De vrouw van prins Albert zet zich al jarenlang in voor meer bewustzijn rond verdrinken. Volgens het paleis verdrinken jaarlijks wereldwijd bijna 300.000 mensen.

In samenwerking met onder meer het Monegaskische Rode Kruis leerde Charlene ruim driehonderd jonge kinderen met workshops hoe ze verdrinking kunnen voorkomen. Op foto’s die het paleis deelt, is te zien hoe de prinses toekijkt bij diverse workshops.

Op het programma stonden onder meer workshops over het begrijpen van gevaren in het water en hoe je levens kunt redden.