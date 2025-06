Charlène neemt Brigitte Macron mee naar zwembad

Prinses Charlène van Monaco is zondag samen met de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron naar een zwembad in het vorstendom gegaan. Ze bezochten als onderdeel van het tweedaagse Franse staatsbezoek aan Monaco een speciaal evenement over waterveiligheid.

In het Centre Nautique Albert II waren diverse demonstraties om bewustzijn te creëren over verdrinkingspreventie. Ook kregen kinderen en volwassenen les in levensreddende technieken. Het evenement maakte deel uit van het Water Safety-programma van de stichting van de echtgenote van prins Albert.

Charlène zal zich thuis hebben gevoeld tijdens het bezoek. De prinses is een voormalig profzwemster die in 2000 voor Zuid-Afrika uitkwam op de Olympische Spelen in Sydney.