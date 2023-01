Charlene neemt tweeling mee naar bootverbranding

Prinses Charlene van Monaco heeft haar kinderen Jacques en Gabriella donderdagavond meegenomen naar de viering rondom Sainte Dévote, de patroonheilige van het ministaatje. Daarbij wordt jaarlijks een boot verbrand. De 8-jarige tweeling mocht hun moeder meehelpen het vuur aan te steken.

De traditie rondom de verbranding van een houten vissersboot gaat al terug tot 1924 en dient als herinnering aan de laatste reis van Sainte Dévote. Het is daarmee een van de oudste ceremonies in Monaco en een van de belangrijkste gebeurtenissen voor het vorstendom. Elk jaar is een deel van de familie bij de festiviteiten. Prins Albert liet dit jaar verstek gaan.

Sainte Dévote was een christelijke martelaar die in de vierde eeuw in Corsica werd vervolgd vanwege haar geloof. Volgens de overlevering wisten andere christenen haar lichaam in handen te krijgen en stuurden het per boot naar Afrika zodat ze daar een christelijke begrafenis kon krijgen. De boot belandde echter in Monaco. Door de eeuwen heen zou Sainte Dévote Monaco meerdere keren hebben beschermd tegen vijanden.