Charlène ontvangt prijs tijdens liefdadigheidsevenement Monaco

Prinses Charlène van Monaco heeft een onderscheiding gekregen voor haar inzet voor de Prinses Charlène van Monaco Stichting. Dat gebeurde tijdens de twintigste editie van het traditionele kerstbal in het vorstendom. Het was de eerste keer dat de Monaco Star werd uitgereikt.

Het jaarlijkse liefdadigheidsevenement heeft als doel geld in te zamelen voor steun aan kinderen. De opbrengst van een door Sotheby’s georganiseerde veiling ging naar de Prinses Charlène van Monaco Stichting, die zich inzet voor de preventie van verdrinking en de educatie van kinderen.

Prinses Charlène was samen met haar echtgenoot prins Albert aanwezig bij het bal, dat plaatsvond in het Hôtel de Paris in Monte Carlo.