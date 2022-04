Charlene toont foto’s van zichzelf met prins Albert en kinderen

Prinses Charlene van Monaco heeft op Instagram foto’s gedeeld van haar gezin. Ook prins Albert was te zien. Hij testte afgelopen week positief op corona, maar inmiddels zou hij negatief hebben getest.

Op een van de foto’s is Charlene te zien in de paleistuin, samen met Albert en de tweeling prinses Gabriella en prins Jacques (7). Haar volgers zijn dolenthousiast over de foto en complimenteren Charlene, ook vanwege haar nieuwe kapsel.

De prinses keerde vorige maand terug naar Monaco nadat ze zes maanden in Zuid-Afrika verbleef vanwege een oor-, neus- en keelontsteking.