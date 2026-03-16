Charles achter de draaitafel bij bezoek aan studio

Koning Charles heeft maandag achter een draaitafel plaatsgenomen tijdens een bezoek aan een studio in Manchester. De vorst kreeg een spoedcursus van dj Christian St Louis, die Charles had uitgenodigd om het zelf eens te proberen.

“Het is niet zo makkelijk als het lijkt, hè?, zei een toeschouwer volgens aanwezige Britse media. Daarop moest Charles lachen. “Ik probeer het onder de knie te krijgen”, aldus de koning.

Het bezoek vond plaats in het kader van het goede doel van de koning, the King’s Trust. St Louis kon door de hulp van de organisatie een dj-cursus volgen. “Ik heb altijd willen dj’en. Nu weet ik dat ik het kan”, zei St Louis.

De koning ontmoette bij de studio nog meer mensen die door de King’s Trust zijn gesteund. Zo sprak hij met jonge mensen die vaardigheden hadden geleerd op het gebied van podiumbouw. De koning onthulde bij zijn bezoek ook een plaquette en werd buiten getrakteerd op een optreden van een koor van het Royal Northern College of Music.