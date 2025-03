Charles adviseert mede-kankerpatiënten: gewoon doorgaan

De Britse koning Charles heeft donderdag bemoedigende woorden gedeeld met kankerpatiënten die hij ontmoette op de Ulster University Campus in Coleraine in Noord-Ierland. “Je moet gewoon doorgaan, nietwaar”, zei de vorst volgens The Telegraph.

“Hoe gaat dat gezegde van Winston Churchill ook alweer? Gewoon aan blijven modderen”, zei de 76-jarige Charles tegen een aantal medepatiënten. Hij vroeg hen ook of zij de bijwerkingen van de medicijnen “een beetje konden verdragen”, schrijft The Telegraph. De koning van het Verenigd Koninkrijk ontmoette ook onderzoekers van de universiteit die zich bezighouden met de bestrijding en behandeling van kanker.

Begin 2024 kreeg Charles de diagnose kanker, nadat hij een prostaatoperatie had ondergaan. De koning is nog steeds onder behandeling. Welke soort kanker Charles heeft, is niet bekendgemaakt.