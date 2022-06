Charles bedankt Elizabeth en herdenkt overleden vader Philip

Prins Charles heeft tijdens het jubileumconcert bij Buckingham Palace een eerbetoon gebracht aan zijn moeder koningin Elizabeth, die dit jaar 70 jaar op de troon viert. “U huilt en lacht met ons, en nog belangrijker, u bent er altijd voor ons geweest deze zeventig jaar”, zei Charles onder meer.

De Britse troonopvolger, met zijn vrouw Camilla aan zijn zijde, voegde daaraan toe dat het Britse volk dienen “de reden is dat zijn moeder in de ochtend opstaat”. “U zwoer uw hele leven te dienen – en dat doet u nog steeds. Daarom zijn we hier. Dat vieren we vanavond.”

Charles stond ook even stil bij zijn vader, de vorig jaar overleden prins Philip. “Mijn papa zou van de show hebben genoten en het feest met volle teugen hebben meegevierd,” aldus Charles.

Aan het einde van zijn toespraak stelde Charles dat de koningin het zeer jammer vindt dat ze er niet in levenden lijve bij kon zijn. “Maar Windsor Castle is maar 20 mijl hier vandaan. Als we hard genoeg juichen kan ze ons misschien horen. Laten we allemaal meedoen,” zei Charles, die al snel niet meer te horen was door het luide gejuich van het publiek.

Het grootse concert werd afgesloten door de Amerikaanse zangeres Diana Ross. Eerder op de avond waren er onder meer optredens van George Ezra, Sam Ryder en Alicia Keys.