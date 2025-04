Charles bedankt zorg voor harde werk voor patiënten met kanker

Koning Charles meent dat iedere diagnose van kanker “ontmoedigend en soms beangstigend” is. Dat zei de Britse koning woensdag tijdens een receptie op Buckingham Palace voor vrijwilligers van liefdadigheidsinstellingen die kankerpatiënten in het Verenigd Koninkrijk ondersteunen. Charles sprak zijn dankbaarheid uit voor het werk van de zorgmedewerkers.

De 76-jarige vorst onthulde vorig jaar februari dat hij kanker had. Het is niet bekend welke variant hij precies heeft. In een handgeschreven briefje schreef Charles aan zijn gasten onder meer dat “de donkerste momenten van de ziekte kunnen worden verlicht door het grootste medeleven”.

Verder bedankte de koning in een boodschap, die het hof verspreidde, de vrijwilligers voor hun werk. “Wat ons steeds weer opvalt, is de diepgaande impact van menselijke verbondenheid: of het nu gaat om de zorgvuldige uitleg van een gespecialiseerde verpleegkundige, de hand die wordt vastgehouden door een hospicevrijwilliger of de gedeelde ervaring in een steungroep. Deze momenten van verwantschap creëren wat ik een ‘zorggemeenschap’ zou willen noemen, een gemeenschap die patiënten door de moeilijkste tijden heen helpt.”