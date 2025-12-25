Charles benadrukt behoefte mededogen en hoop in kersttoespraak

In zijn kersttoespraak benadrukte koning Charles de behoefte aan vriendelijkheid, mededogen en hoop in “tijden van onzekerheid”. De toespraak van de vorst, die jaarlijks plaatsvindt op de eerste kerstdag, stond in het teken van “de pelgrimstocht” van het leven.

De koning gebruikte het kerstverhaal om de uitdagingen van de hedendaagse samenleving te weerspiegelen. “Ze vertrouwden op het gezelschap en de vriendelijkheid van anderen. Door fysieke en mentale uitdagingen vonden ze een innerlijke kracht”, sprak de 77-jarige koning. “Tot op de dag van vandaag, in tijden van onzekerheid, worden deze leefwijzen gekoesterd door alle grote religies en bieden ze ons een diepe bron van hoop: van veerkracht in het aangezicht van tegenspoed; van vrede door vergeving; van het simpelweg leren kennen van onze buren en, door respect voor elkaar te tonen, van het sluiten van nieuwe vriendschappen.”

“Wanneer ik mensen van verschillende geloofsovertuigingen ontmoet, vind ik het enorm bemoedigend om te horen hoeveel we gemeen hebben”, liet Charles weten. In zijn speech werden beelden getoond van de nasleep van de aanslag in het Australische Bondi Beach en van de synagoge in Manchester. De vorst sprak daarbij over de “spontane moed” van degenen die hulp boden.

De kersttoespraak van de vorst werd opgenomen in de Lady Chapel in Westminster Abbey. Charles gaf zijn toespraak voor de tweede keer buiten een koninklijke residentie. De locatie voor de kersttoespraak werd gekozen omdat Westminster Abbey een belangrijke kerk is voor pelgrimage.