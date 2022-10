Charles benoemd tot kapitein-generaal van Britse Royal Marines

Koning Charles is vrijdag benoemd tot kapitein-generaal van de Royal Marines. De aankondiging van het ceremoniële voorzitterschap is gedaan op de 358e verjaardag van het korps, maakte het Britse paleis bekend. De Royal Marines werden op 28 oktober 1664 gevormd onder koning Charles II.

In een boodschap aan de mariniers laat de koning weten dat hij zeer vereerd is met zijn benoeming tot kapitein-generaal. “Ik ben uitzonderlijk trots om in de voetsporen van mijn familieleden te treden die de afgelopen drieënhalve eeuw met veel bewondering deze rol ook al op zich namen.” In het verleden hadden onder anderen Charles’ zoon Harry en zijn vader Philip de ceremoniële functie.

Charles haalt naar eigen zeggen “veel inspiratie uit de moed, vastberadenheid en zelfdiscipline van de mariniers, net als de eigenschap om in de meest extreme omstandigheden overeind te blijven”. De koning kijkt ernaar uit om leden van het korps binnenkort te ontmoeten en wenst de Royal Marines een fijne 358e verjaardag.

De Royal Marines is de amfibische tak van oorlogsvoering van de Britse koninklijke marine. De commando’s worden over de hele wereld uitgezonden voor speciale operaties in de meest extreme omstandigheden. Charles was zelf, toen hij nog prins van Wales was, in training om helikopterpiloot te worden. Later voerde hij samen met de Royal Marines militaire oefeningen uit boven de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied.