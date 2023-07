Charles benoemt Britse tv-host in Orde van het Britse Rijk

De Britse presentatrice Rachel Riley is door koning Charles benoemd tot lid in de Orde van het Britse Rijk. Dat gebeurde dinsdag op Windsor Castle in Londen.

Riley heeft de onderscheiding ontvangen voor haar werk om de Holocaust onder de aandacht te brengen en antisemitisme te bestrijden. Riley, die zelf Joods is, deelt via Instagram meerdere foto’s van het moment en noemt het “een hele speciale dag”. “Het voelde alsof ik niet kon stoppen met praten toen ik de koning over dit onderwerp sprak”, blikt ze terug op de ontmoeting.

De Orde van het Britse Rijk is een Britse ridderorde, opgericht op 4 juni 1917 door koning George V.