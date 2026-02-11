Charles betuigt medeleven na dodelijke schietincidenten in Canada

Koning Charles en zijn vrouw Camilla zijn “diep geschokt en verdrietig” door het nieuws over de schietincidenten in Canada. Het stel betuigt “hun diepste medeleven” aan de rouwende families “en aan degenen die nog in spanning wachten op nieuws uit het ziekenhuis”, deelt het Britse koninklijk huis in een verklaring op sociale media. Volgens CBC News heeft Charles ook persoonlijk contact gehad met de Canadese minister-president Mark Carney om zijn steun aan de Canadezen te betuigen.

Tien mensen, onder wie de vermoedelijke schutter, kwamen om in Tumbler Ridge, in de Canadese provincie Brits-Columbia. De meeste mensen werden dood aangetroffen in een middelbare school. “In zo’n hechte gemeenschap kent iedereen elkaars kinderen en is elke familie een buur”, schrijft Charles. “We kunnen ons slechts een voorstelling maken van de verschrikkelijke schaduw die nu over Tumbler Ridge is gevallen, en ons hart gaat uit naar al degenen wier leven zo is verwoest door deze zinloze daad van bruut geweld.”

De Britse koning bedankt alle hulpdiensten en betrokkenen in Brits-Columbia. Het stel stuurt “oprechte condoleances” en spreekt solidariteit uit met “de mensen van Tumbler Ridge en alle Canadezen terwijl zij zoeken naar begrip, genezing en kracht.”

Ook de Britse prins William en zijn vrouw Catherine delen op sociale media dat ze “zij aan zij” staan met alle Canadezen. “Onze gedachten gaan uit naar de hele gemeenschap van Tumbler Ridge, en we betuigen ons diepste medeleven aan de families en vrienden die door dit verwoestende verlies zijn getroffen.” Ze bedanken de hulpverleners en omstanders, net als Charles en Camilla, voor hun “moed”.