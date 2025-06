Charles bezoekt bloemenshow die zijn boek over natuur eert

De Britse koning Charles heeft zaterdag de Royal Windsor Flower Show bezocht. Het evenement was dit jaar een eerbetoon aan zijn boek Harmony: A New Way of Looking At Our World, dat Charles in 2010 uitbracht. In het boek roept Charles lezers op om anders met de natuur om te gaan.

Het is bekend dat Charles een fervent liefhebber van bloemen en tuinieren is. Hij is ook beschermheer van het evenement, dat voor de 118e keer plaatsvond.

Tijdens de show rook Charles aan verschillende bloemen. Ook Sophie, de hertogin van Edinburgh, was bij de bloemenshow aanwezig. Zij opende het evenement.

Charles nam de tijd om handen van bezoekers te schudden, terwijl Sophie praatte met een aantal pensionado’s die aanwezig waren. Ook waren er demonstraties en workshops met bloemen.