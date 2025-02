Charles bezoekt buitenwijk van kustplaats Newquay

Koning Charles heeft maandag een bezoek gebracht aan Nansledan. Hij werd bij het bezoek aan de buitenwijk van Newquay in Cornwall vergezeld door de Britse premier Keir Starmer en vicepremier Angela Rayner.

Op de lokale school ontmoetten de koning, de premier en de vicepremier personeelsleden en leerlingen, deelt het Britse hof bij beelden op sociale media. Charles opende de school, die is ontworpen en gebouwd door het hertogdom Cornwall, in maart 2020. Daarnaast ging het gezelschap langs in de boomgaard van Nansledan. Vorig jaar werd hier bijna 7000 kilo aan voedsel voor de gemeenschap verbouwd.

Nansledan is een buitenwijk van de kustplaats Newquay. Het project werd in 2014 gelanceerd om de visie van Charles waar te maken, namelijk het creëren van een nieuwe gemeenschap waar “mensen, lokale ondernemingen en de planeet” centraal staan.