Charles bezoekt Koreaanse wijk als voorbereiding op staatsbezoek

Koning Charles heeft zich woensdag alvast voorbereid op het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. De vorst bezocht in Londen de wijk New Malden, die door het grote aantal Koreaanse inwoners ook wel ‘Korea Town’ wordt genoemd.

Charles begon het bezoek bij een kerk. Daar werd de koning verwelkomd door onder anderen de Koreaanse ambassadeur. Binnen ging hij met mensen uit de gemeenschap en religieuze leiders in gesprek. Ook werd Charles getrakteerd op een optreden van een koor.

De koning kreeg er ook kimchi, gefermenteerde kool en groenten, als cadeau voor zijn verjaardag op 14 november. “Blaast dit me weg?”, vroeg hij grappend. In een nabij café kreeg hij later een minder pittig cadeau: cake met Earl Grey-smaak.

Het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president en zijn vrouw is van 21 tot en met 23 november.