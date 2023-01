Charles bezoekt Schots buurtcentrum en ontmoet vrijwilligers

De Britse koning Charles bezoekt donderdag een buurtcentrum in de Schotse plaats Aboyne. De Aboyne and Mid Deeside Community Shed is onlangs vernieuwd en Charles krijgt een rondleiding door het centrum. Na het bezoek onthult de koning een plakkaat over het koninklijk bezoek en schrijft hij in het gastenboek.

Charles krijgt demonstraties van hout- en steenwerkers die in het centrum werken. De vorst ontmoet onder anderen ook stamgasten van het centrum en enkele vertegenwoordigers van de stichting die het centrum beheert.

Het is het eerste bezoek van Charles sinds zijn zoon prins Harry dinsdag zijn memoires Spare uitbracht. Harry deelt hierin zijn persoonlijke ervaringen en meningen over het Britse koningshuis.