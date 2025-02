Charles bezoekt stadion van Tottenham Hotspur

Koning Charles heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het stadion van voetbalclub Tottenham Hotspur in Londen. Hij was daar niet voor een voetbalwedstrijd, maar om aandacht te vragen voor het liefdadigheidswerk dat de voetbalclub en de Americanfootballcompetitie NFL verrichten voor de lokale gemeenschap.

De koning ontmoette tijdens zijn bezoek onder anderen Bethany England en Son Heung-min, de aanvoerders van het vrouwen- en mannenvoetbalelftal van Tottenham Hotspur.

Charles sprak ook met de Britse Americanfootballspeler Efe Obada. De vorst kreeg een bal in zijn handen gedrukt en deed een poging om die door een net te gooien. Dat ging niet heel goed, mogelijk omdat Charles met een arm in zijn jaszak stond, zo is te zien op beelden van royaltyverslaggever Chris Ship van ITV.