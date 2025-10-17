Charles bidt als eerste Britse monarch in 500 jaar met paus

Koning Charles is de eerste Britse monarch in vijfhonderd jaar die in het openbaar met de paus zal bidden. Dat meldt Sky News. Het gebed vindt volgende week plaats tijdens een staatsbezoek aan de Heilige Stoel.

Het Britse koningspaar brengt volgende week een bezoek aan Vaticaanstad en ontmoet daar de nieuwe paus Leo XIV. De ontmoeting vindt plaats in het Apostolisch Paleis, de officiële residentie van de katholieke leider.

In de Sixtijnse Kapel wonen Charles, Camilla en de paus een speciale oecumenische dienst bij van de katholieke kerk en de anglicaanse kerk, waarvan Charles de hoogste bestuurder is.

Het gezamenlijke gebed is de eerste keer sinds de Reformatie dat een vorst en de paus samenkomen voor zo’n moment van bezinning, aldus Sky News. In 1534 riep koning Henry VIII zichzelf uit tot hoofd van de anglicaanse kerk, en brak daarmee met het pauselijk gezag van de rooms-katholieke kerk.