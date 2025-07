Charles blij dat Engelse speelsters EK-beker weer ’thuis’ brengen

Koning Charles heeft de Engelse voetbalsters gefeliciteerd met hun winst na strafschoppen van de EK-finale tegen Spanje. In een verklaring kijkt de Britse koning daarnaast uit naar het volgende zilverwerk dat ze volgens hem hopelijk zullen binnenhalen.

“Gefeliciteerd Engeland. Mijn hartelijke felicitaties voor jullie, jullie bondscoach en jullie hele staf voor het winnen van EURO 2025. Langer dan ik me kan herinneren, zingen Engelse fans het beroemde lied ‘Football’s coming home’. Nu jullie terugkeren naar huis met de trofee die jullie drie jaar geleden op Wembley hebben gewonnen, ben ik enorm trots dat de ‘Lionesses’ door hun sportieve vaardigheden en geweldige teamwork die woorden waar hebben gemaakt. Hiervoor hebben jullie de oprechte waardering en bewondering van mijn hele familie”, schrijft Charles. Engeland won in 2022 het uitgestelde EK in eigen land door in de finale Duitsland met 2-1 te verslaan.

De koning verwijst in zijn boodschap naar Three Lions, een nummer van de Britse komieken David Baddiel en Frank Skinner in samenwerking met de rockband Lightning Seeds. Het nummer werd in 1996 uitgebracht ter ere van het EK voetbal dat toen in Engeland werd georganiseerd. Dertig jaar daarvoor organiseerde Engeland voor het laatst een eindtoernooi. In 1966 werd het in eigen land wereldkampioen. Sindsdien wonnen de Three Lions, de bijnaam van de Engelse mannelijke voetballers van het nationale team, geen enkele prijs meer. Met het lied bezingen de supporters tegenwoordig hun hoop dat de beker weer terugkomt naar huis.

Charles schrijft verder dat “er geen tegenslagen zo groot zijn dat een nederlaag niet in een overwinning kan worden omgezet, zelfs als het laatste fluitsignaal nadert”. Engeland kwam in de knock-outfase van het EK telkens op achterstand, om uiteindelijk toch als winnaar uit de bus te komen. De koning blikt tot slot vast vooruit op het volgende eindtoernooi dat over twee jaar in Brazilië wordt gehouden. “Goed gedaan, Lionesses. De volgende taak is om de wereldcup in 2027 thuis te brengen, als dat lukt!”