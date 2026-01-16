Charles blijft achter Oekraïne staan na bijna vier jaar oorlog

Koning Charles blijft Oekraïne, dat volgende maand vier jaar geleden werd binnengevallen door Rusland, en haar inwoners in zijn gedachten houden. Dat schrijft de Britse koning in een verklaring, waarin hij tegelijkertijd stilstaat bij de honderdjarige vriendschap tussen Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

“Terwijl we de eerste verjaardag vieren van het honderdjarige partnerschap tussen het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne, bid ik dat de opbloeiende banden tussen onze twee landen enige hoop en morele steun kunnen bieden in deze zeer moeilijke tijd”, zegt Charles. Vorig jaar tekenden de landen een overeenkomst waarbij het Verenigd Koninkrijk beloofde Oekraïne de komende jaren onder meer op financieel gebied te blijven steunen.

“De moedige kracht van Oekraïne in het licht van deze verschrikkelijke ontberingen en pijn is een buitengewoon voorbeeld voor de wereld, en ik ben voortdurend onder de indruk van de enorme moed, dapperheid en veerkracht die het Oekraïense volk laat zien”, vervolgt de 77-jarige koning. “Nu we ook vooruitkijken naar de vierde verjaardag van de grootschalige invasie van uw geliefde land – een tijd van grote angst, ik weet het, voor veel gezinnen in Oekraïne en de rest van de wereld – blijven mijn vrouw en ik u allen in onze gedachten en gebeden gedenken.”

Charles besluit zijn boodschap met de hoop “dat Oekraïne een rechtvaardige en duurzame vrede kan bereiken die zijn veiligheid, soevereiniteit en welvaart waarborgt, op een manier die de Oekraïners verdienen. Wij staan achter jullie”. De koning eindigt met de Oekraïense groet “Slava Ukraini”, wat Glorie aan Oekraïne betekent.