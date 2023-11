Charles, Camilla en William bij Festival of Remembrance

Koning Charles, koningin Camilla, prins William en prinses Catherine waren zaterdagavond in de Royal Albert Hall in Londen, waar het Royal British Legion Festival of Remembrance plaatsvond. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om veteranen te eren.

Dit jaar stonden de militairen centraal die tussen 1945 en 1963 hebben gediend. Honderden van hen kwamen daarbij om het leven, met name tijdens tijdens de Koreaanse oorlog.

De muziek werd verzorgd door onder meer The Orchestra of the Household Division, The Countess of Wessex’s String Orchestra, String Ensemble of the Royal Marines Band Service, The Royal Air Force Salon Orchestra en The Bach Choir.