Charles dankbaar voor Romeins idee van hoofd koning op munten

Koning Charles heeft in zijn toespraak voor het Italiaanse parlement de warme band tussen het Verenigd Koninkrijk en Italië benadrukt. Woensdag sprak Charles als eerste Britse monarch ooit het Italiaanse parlement in Rome toe. De koning besprak klimaatverandering en oorlogen, maar maakte ook grapjes over de Romeinen en de Italiaanse keuken.

De band tussen de twee landen gaat ver terug naar de tijd van de Romeinen, zei Charles. Invloeden daarvan zijn tegenwoordig nog altijd te zien in het Verenigd Koninkrijk. “Het waren de Romeinen die de Britten het idee gaven om het hoofd van de koning op een munt te zetten, daar ben ik ze nog altijd bijzonder dankbaar voor”, grapte de koning, waarna het publiek in de zaal lachte en applaudisseerde. Ook maakte Charles excuses voor Britten die de Italiaanse keuken “corrumperen” met hun eigen variant van typische gerechten. “Als dat gebeurt, dan gebeurt dat met de grootst mogelijke affectie”, benadrukte hij met een glimlach.

De 76-jarige koning opende zijn toespraak in het Italiaans en sprak verder over de oorlog in Oekraïne. Hij benadrukte dat mensen “vrede nooit voor lief moeten nemen”. Ook prees hij de inzet van zowel Italië als het Verenigd Koninkrijk om klimaatverandering aan te pakken en was hij “trots” dat Londen wereldwijd de stad is met het hoogste aantal Italianen dat buiten de eigen landsgrenzen woont. Ook muziek wordt tussen beide landen veel uitgewisseld, merkte Charles op. “Of het nu gaat om wonderschone Italiaanse opera in Covent Garden, of Ed Sheeran die optreedt in het Stadio Olimpico.”