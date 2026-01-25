Charles dankbaar voor zijn 50-jarige stichting The King’s Trust

Koning Charles staat in een speciale boodschap stil bij het werk dat zijn stichting The King’s Trust al vijftig jaar onafgebroken doet. De organisatie, opgericht in 1976 door de toenmalige prins Charles, zet zich in voor kansarme jongeren die door problemen op school of op het werk buitengesloten dreigen te worden.

“Toen ik in 1976 wat nu The King’s Trust is oprichtte, had ik me onmogelijk kunnen voorstellen welke impact het zou hebben. Met mijn ontslagvergoeding van de Royal Navy als startkapitaal wilde The Trust kansarme jongeren helpen hun potentieel te verwezenlijken”, zegt Charles in de zondag verspreide videoboodschap.

De Britse koning is blij dat zijn stichting in vijftig jaar “meer dan 1,3 miljoen jonge mensen” heeft kunnen helpen. “Ik geloof sterk in het leidende principe waarop mijn Trust is gebaseerd, namelijk dat jongeren een enorme bijdrage kunnen leveren aan de samenleving wanneer ze het vertrouwen en de vaardigheden krijgen om hun potentieel te realiseren. Hoewel de uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd met de tijd kunnen veranderen, blijven hun veerkracht en doorzettingsvermogen constant”, meent Charles.

De vorst besluit zijn boodschap met een dankwoord aan iedereen die de afgelopen vijftig jaar heeft bijgedragen aan de organisatie. “Want samen hebben jullie laten zien hoeveel er bereikt kan worden als we geloven in het potentieel van jonge mensen.”