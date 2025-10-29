Charles deelt steunbetuiging aan slachtoffers orkaan op Jamaica

Koning Charles heeft bedroefd gereageerd op het nieuws over de verwoestende orkaan Melissa, die voor veel verwoesting op Jamaica en in het Caribisch gebied heeft gezorgd. Op sociale media deelt de Britse koning namens hemzelf en zijn vrouw koningin Camilla een steunbetuiging aan de eilandbewoners van Jamaica.

“Mijn vrouw en ik zijn zeer bezorgd en diepbedroefd door het zien van de catastrofale schade die is veroorzaakt door de hevigheid van orkaan Melissa op Jamaica en in het Caribisch gebied”, zegt Charles in een verklaring. “Terwijl we de situatie op de voet blijven volgen, gaan onze bezorgde gedachten uit naar iedereen die zo hard getroffen is door deze verschrikkelijke storm. Bovenal gaat ons oprechte medeleven uit naar de families, vrienden en geliefden van degenen die op tragische wijze het leven hebben verloren.”

Charles koestert warme herinneringen aan Jamaica, het land dat hij ruim vijftig jaar geleden voor het eerst bezocht toen hij in dienst was. “Ik weet dat geen enkele ramp de onverzettelijke geest van kracht, solidariteit en standvastigheid van het Jamaicaanse volk kan breken”, zegt Charles. “Ik wil in het bijzonder mijn oprechte bewondering uitspreken voor jullie allemaal, en vooral voor degenen die zo moedig hebben gereageerd toen die moed in een wanhopige situatie als deze nodig was. Ik heb het grootste respect voor de inspanningen van de hulpdiensten, eerstelijnswerkers en vrijwilligers die moedig en onvermoeibaar werken om de reddings- en herstelwerkzaamheden op het hele eiland te ondersteunen. Deze verschrikkelijke storm, die alle records heeft gebroken, herinnert ons eraan dat het steeds urgenter wordt om het evenwicht en de harmonie in de natuur te herstellen, in het belang van al diegenen wier leven en bestaan door deze hartverscheurende ramp zijn verwoest.”

Jamaica werd als eerste getroffen door orkaan Melissa, die daar in de vijfde en zwaarste categorie aan land kwam. Het is nog altijd onduidelijk hoe groot de schade precies is en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. In Haïti heeft Melissa aan zeker twintig mensen het leven gekost.