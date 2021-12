Charles denkt aan vader Philip tijdens bezoek aan zeevaartschool

Prins Charles ging donderdag in zijn rol als Admiraal van de Britse vloot naar het Britannia Royal Naval-college in Dartmouth. De prins van Wales dacht tijdens zijn bezoek aan de zeevaartschool terug aan zijn vader prins Philip, die hem voor zijn overlijden in april jarenlang voorging in die rol en er bovendien zijn moeder koningin Elizabeth ontmoette.

Charles was in Dartmouth getuige van een parade en ontmoette er leden van de Lord High Admiral’s Divisions. Ook feliciteerde hij negen officierskadetten met hun afstuderen en inspecteerde hij de wacht. Deze bestaat uit leden van het Gemenebest en landen als Qatar, Colombia, Nigeria, Litouwen en Tonga.

In een speech die hij voor de studenten gaf, dacht Charles terug aan prins Philip. “Mijn vader was extreem trots op zijn connecties met dit college. Hier in de tuin ontmoetten hij en mijn moeder elkaar voor het eerst, terwijl mijn opa, koning George VI, jullie voorgangers inspecteerde.”

Vijftig jaar geleden ging Charles zelf naar Dartmouth als lid van de Blake Division. Hij leerde daar onder meer over leiderschap en de gebruiken van de Britse Royal Navy.