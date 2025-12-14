Charles ‘diep geraakt’ door reacties na gezondheidsupdate

Koning Charles is “diep geraakt” door alle reacties die hij kreeg nadat hij vrijdag goed nieuws deelde over zijn gezondheid. Ook is hij “verheugd” dat zijn oproep om je te laten testen op kanker heeft geholpen, meldt een woordvoerder van Buckingham Palace aan Britse media.

Cancer Research UK meldde dat tienduizenden mensen een speciale Screening Checker-website bezochten na de boodschap van de koning. Ook gezondheidsdienst NHS England zag een aanzienlijke toename in activiteit op zijn pagina’s over kanker.

Het paleis zegt “zeer dankbaar” te zijn “voor de vele vriendelijke opmerkingen die we hebben ontvangen voor de koning, zowel van mensen die in de kankerzorg werken als van het algemene publiek”. “Ik weet dat Zijne Majesteit zeer bemoedigd en diep geraakt zal zijn door de zeer positieve reactie die zijn boodschap heeft gegenereerd”, aldus de woordvoerder.

Charles deelde vrijdag dat de behandeling die hij krijgt tegen kanker in het nieuwe jaar kan worden afgebouwd. “Deze mijlpaal is zowel een persoonlijke zegen als een bewijs van de opmerkelijke vooruitgang die is geboekt in de kankerzorg”, zei de koning onder meer. Bij de Britse monarch werd in februari 2024 een niet nader genoemde vorm van kanker vastgesteld.