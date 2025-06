Charles diep geschokt door ‘verschrikkelijke’ vliegramp in India

Koning Charles heeft geschokt gereageerd op de vliegramp in India waarbij donderdag 53 Britten aan boord omkwamen. Een toestel van Air India stortte donderdag neer bij de stad Ahmedabad. De politie verwacht dat alle 242 inzittenden zijn omgekomen.

“Mijn vrouw en ik zijn diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Ahmedabad vanochtend”, schrijft Charles in een verklaring. “Onze gebeden en diepste medeleven gaan in het bijzonder uit naar de families en vrienden van allen die getroffen zijn door dit vreselijke tragische incident. Ik wil graag een bijzonder eerbetoon brengen aan de heldhaftige inspanningen van de hulpdiensten en aan allen die hulp en steun bieden in deze hartverscheurende en traumatische tijd.”

Eerder op de dag deelden Charles en Camilla al hun medeleven met de nabestaanden van de schietpartij in Oostenrijk. Op een middelbare school in de stad Graz doodde een schutter eerst tien mensen en daarna zichzelf. Ook vielen er elf gewonden. Hun toestand is volgens Oostenrijkse media stabiel.