Koning Charles is na een week in Schotland weer terug in Windsor. Daar ontving hij vrijdag direct een koninklijke collega: de sultan van Oman, Haitham bin Tarik, kwam op Windsor Castle op bezoek.

Buckingham Palace deelde via sociale media een foto van Charles en Haitham. Volgens het hof hebben de twee monarchen thee gedronken.

Britse media melden dat de koning en de sultan ondertussen mogelijke samenwerkingen tussen beide landen bespraken.