Charles eert eerste beklimmers Mount Everest met hun zoons

Koning Charles heeft woensdag de zoons ontvangen van de twee mannen die in 1953 als eerste de Mount Everest helemaal beklommen, Edmund Hillary en Tenzing Norgay, de Sherpa-begeleider. Dat schrijft het Franse persbureau AFP.

Peter Hillary en Jamling Norgay kwamen bij koning Charles vieren dat het 70 jaar geleden was dat hun vaders als eerste de top van de Mount Everest bereikten, op 29 mei 1953. In een bericht dat door het koningshuis gepubliceerd is, refereert Charles aan dat moment. “Zeventig jaar geleden, aan de vooravond van haar kroning, ontving wijlen mijn moeder, koningin Elizabeth II, het geweldige nieuws dat een Brits team onder leiding van kolonel, later Lord, John Hunt, met succes de Mount Everest had beklommen.”

“Wat we vandaag vieren, moet een van de grootste voorbeelden zijn van uithoudingsvermogen, gecombineerd met zorgvuldige planning en samenwerking”, schrijft Charles ook. “Onze wereld staat voor ongekende en existentiële uitdagingen, waaronder klimaatverandering die fragiele ecosystemen, zoals het Himalaya-gebergte, in gevaar brengt. Ik hoop van harte dat we inspiratie kunnen putten uit de Everest-expeditie van 1953, zodat we op een vergelijkbare manier samen kunnen werken om onze mooie wereld veilig te stellen voor toekomstige generaties.”