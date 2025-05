Charles en Camilla aangekomen in Canada

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn maandagmiddag (lokale tijd) aangekomen in Ottawa. Het koningspaar werd op het vliegveld van Ottawa ontvangen door premier Mark Carney.

Charles en Camilla brengen een tweedaags bezoek aan het land. De koning is door Carney uitgenodigd om dinsdag een toespraak te houden bij de opening van het Canadese parlementaire jaar. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat een Britse monarch dat doet. Canada hoort bij het Gemenebest en daarom is Charles ook staatshoofd.

Het bezoek van de koning wordt gezien als steun voor Canada in het licht van spanningen met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump deed eerder uitspraken over het inlijven van Canada en verwees meermaals naar het land als de 51e staat van de Verenigde Staten.