Charles en Camilla aangekomen in Italië voor staatsbezoek

Koning Charles en koningin Camilla zijn maandagmiddag aangekomen in Italië voor hun vierdaagse staatsbezoek. Het paar bezoekt de steden Rome en Ravenna.

Een bezoek aan de Heilige Stoel, het centrale bestuursorgaan van de Katholieke Kerk en Vaticaanstad, stond eigenlijk ook op de planning. Dat deel werd echter uitgesteld vanwege de gezondheidstoestand van de paus. De 88-jarige katholieke leider zou “baat hebben bij een langere periode van rust en herstel”, meldde Buckingham Palace eerder.

Het paar wordt ontvangen door president Sergio Mattarella en de premier Giorgia Meloni. De president ontvangt Charles en Camilla later tijdens het bezoek in Palazzo Quirinale voor een staatsbanket. Verder staan onder meer een bezoek aan de basiliek van San Francesco en het Byron Museum op de planning.

Het staatsbezoek aan Italië is het eerste voor Charles en Camilla van dit jaar. Recent werd de Britse koning een paar dagen in het ziekenhuis opgenomen, omdat hij last had van bijwerkingen van zijn kankerbehandeling.