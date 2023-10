Charles en Camilla aangekomen in Kenia voor staatsbezoek

Koning Charles en koningin Camilla zijn gearriveerd in Kenia, waar zij vanaf dinsdag een vierdaags staatsbezoek brengen. Dat laat het Britse hof weten in een bericht op social media.

“De koning en koningin zijn voorafgaand aan hun staatsbezoek aangekomen in Nairobi”, valt te lezen bij een video waarop te zien is hoe Charles en Camilla in het vliegtuig zitten.

In Kenia zijn er protesten voorafgaand aan het staatsbezoek van het Britse koningspaar. In de hoofdstad Nairobi hebben mensen zich uitgesproken tegen de komst van Charles en Camilla. Zo droegen actievoerders borden waar teksten op stonden als “het Keniaanse volk verwelkomt koning Charles niet”.

Het is de eerste keer dat Charles een bezoek brengt aan het Gemenebestland sinds hij vorig jaar koning werd.