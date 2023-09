Charles en Camilla aangekomen in Parijs

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn woensdag met het vliegtuig aangekomen in Parijs voor hun staatsbezoek. Eigenlijk zouden ze in maart al gaan, maar in die periode was het er te onrustig door de grote protesten tegen de Franse pensioenhervormingen.

Het bezoek van Charles en Camilla duurt tot en met vrijdag, en staat volgens een bericht van het koningspaar op Instagram eerder op de dag in het teken van “het vieren van de speciale band tussen onze twee landen en alles wat jullie prachtige land te bieden heeft”.

Het koningspaar verblijft in Parijs en Bordeaux en gaf in het bericht op sociale media aan dat ze daarnaar uitkijken. “We kijken er enorm naar uit om jullie te vergezellen in Parijs en Bordeaux”, aldus Charles en Camilla. “Nu we beginnen aan ons eerste staatsbezoek als koning en koningin aan Frankrijk, een land waarvoor we beiden de grootste liefde en bewondering hebben.”