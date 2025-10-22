Charles en Camilla aangekomen in Rome voor historisch bezoek

Koning Charles en koningin Camilla zijn woensdagavond aangekomen in Rome voor een historisch staatsbezoek aan het Vaticaan, zo meldt de Britse omroep BBC. Het koningspaar ontmoet daar voor het eerst paus Leo.

In de Sixtijnse Kapel vindt donderdag een gezamenlijke dienst plaats met katholieke en anglicaanse geestelijken, begeleid door koren van zowel het Vaticaan als het koningshuis. Daarmee zal voor het eerst sinds de Reformatie in 1517 een Britse monarch samen bidden met een paus.

Charles en Camilla brachten eerder dit jaar een bezoek aan de voorganger van paus Leo, paus Franciscus. Dit was een privé-ontmoeting ter gelegenheid van het 20-jarige huwelijk van het koninklijke paar. Het bezoek vond plaats enkele weken voor het overlijden van de paus.