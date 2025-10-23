Charles en Camilla arriveren in Vaticaanstad

Koning Charles en koningin Camilla zijn donderdagochtend gearriveerd in Vaticaanstad voor hun eerste ontmoeting met paus Leo. Het Britse koningspaar brengt een staatsbezoek aan het land.

Na de aankomst van Charles en Camilla werd het Britse volkslied gespeeld. Tijdens de welkomstceremonie stond de Zwitserse garde opgesteld. De eenheid bestaat uit Zwitserse rooms-katholieke burgers die een militaire opleiding hebben afgerond. Omdat koningin Camilla niet katholiek is, draagt zij tijdens het bezoek een zwarte outfit met bijpassende sluier.

In de Sixtijnse Kapel vindt donderdag een gezamenlijke dienst plaats met katholieke en anglicaanse geestelijken, begeleid door koren van zowel het Vaticaan als het koningshuis. Daarmee zal voor het eerst sinds de Reformatie in 1517 een Britse monarch samen bidden met een paus. Het staatsbezoek wordt dan ook als historisch omschreven.