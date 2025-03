Charles en Camilla bakken Schotse pannenkoeken in Noord-Ierland

Koning Charles en koningin Camilla hebben op de tweede dag van hun bezoek aan Noord-Ierland meegeholpen met het bakken van zogenoemde Schotse crumpets. In een bakkerij in het plaatsje Limavady keek het Britse koningspaar eerst toe hoe de lekkernijen werden gebakken totdat ze zelf aan het werk werden gezet.

Kundig draaide eerst Camilla een crumpet, een soort pannenkoek, om op de bakplaat waarna Charles volgde. De koning had er duidelijk plezier in, zo is te zien op beelden.

In de bakkerij keken Charles en Camilla ook naar ander brood en banket in de zaak en was er ook iets om te proeven: gezamenlijk werd een taart aangesneden ter ere van het 200-jarig bestaan van de bakkerij en de royals kregen ook een stukje om van te snoepen.

De koning en koningin zijn in totaal drie dagen in Noord-Ierland. Woensdag hadden de twee onder meer een gesprek met premier Michelle O’Neill en vicepremier Emma Little-Pengelly in Belfast.