Koning Charles en koningin Camilla hebben Kenia bedankt voor het staatsbezoek van de afgelopen dagen. Dat deed het Britse koningspaar vrijdag na het vertrek uit het land op X.

De koning en de koningin stapten op het vliegtuig in havenstad Mombasa. Daar waren de twee ook al op donderdag. Dinsdag en woensdag was het koppel in de hoofdstad Nairobi.

Het was de eerste keer dat Charles in Kenia was sinds hij vorig jaar koning werd.