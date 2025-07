Charles en Camilla begroeten honden op Sandringham Flower Show

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag de Sandringham Flower Show bezocht. De Sandringham Flower Show wordt elk jaar gehouden op het koninklijke landgoed Sandringham, nabij het Engelse Norfolk.

Fotografen legden vast hoe het koninklijke paar handen schudde met mensen die in de rij stonden om hen te begroeten en hoe ze een paar honden aaiden. De viervoeters horen bij de organisatie Medical Detection Dogs, die honden traint om de geur van ziektes bij mensen te detecteren om zo een snellere diagnose te verkrijgen.

Koning Charles is er als beschermheer van de horticulturele vereniging van Sandringham vaak bij. Hij sloeg alleen de editie van vorig jaar over. Dat was voor het eerst in dertig jaar dat er geen lid van de koninklijke familie aanwezig was. De bloemententoonstelling was naar verluidt ook een grote favoriet van de Queen Mother, de moeder van koningin Elizabeth, die in haar latere jaren werd gefotografeerd terwijl ze in een golfkarretje over het terrein werd gereden.