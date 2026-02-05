Charles en Camilla beleven ‘geweldige dag’ in regenachtig Dedham

Koning Charles en koningin Camilla hebben ondanks het regenachtige weer “een geweldige dag” gehad in de plaats Dedham. Dat schrijft het Britse hof in een bericht op Instagram. Te zien is hoe het paar onder paraplu’s langs honderden belangstellenden loopt en handen schudt. Tijdens het bezoek gingen Charles en Camilla in gesprek met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Het koningspaar begon de dag in een gastrobar, waar ze spraken met ondernemers. In de keuken van het eetcafé werd koningin Camilla met een schort om uitgedaagd ravioli te snijden. Verder ontmoette het paar leerlingen van een lokale basisschool en kregen ze optredens met dans en muziek te zien. Daarnaast bezochten Charles en Camilla een theehuis dat al 500 jaar bestaat.

Op een video van The Telegraph is te horen hoe de Britse vorst tijdens het bezoek wordt nageroepen over de banden van zijn broer Andrew met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. “Charles, heb je de politie onder druk gezet om een onderzoek naar Andrew te starten?”, riep een man in de menigte naar de koning. Charles reageerde niet op de vraag en liep door.