Charles en Camilla ‘bewonderen veerkracht’ Myanmar na aardbeving

Koning Charles en koningin Camilla bewonderen de “buitengewone veerkracht en geestdrift” van de inwoners van Myanmar. Dat schrijft het Britse koningspaar in een bericht op Instagram, waarmee ze het door een aardbeving getroffen land sterkte wensen.

“Mijn vrouw en ik waren enorm geschokt en verdrietig toen we hoorden van de verwoestende aardbeving in Myanmar, met het tragische verlies aan mensenlevens en de enorme schade aan huizen, gebouwen en het bestaan”, schrijft de koning. “En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verwoesting van heilige pagodes, kloosters en andere gebedshuizen.”

Charles schrijft dat de inwoners van Myanmar “nog steeds veel ontberingen en tragedies” ervaren. “In deze moeilijke en hartverscheurende tijd willen mijn vrouw en ik ons ​​diepste medeleven betuigen aan iedereen die getroffen is door de diepe tragedie van het verlies van hun dierbaren, hun huizen en hun kostbare bestaan.”

De beving met een kracht van 7.7 trof vrijdag centraal Myanmar en veroorzaakte enorme verwoestingen in grote delen van het land. Zeker 1002 mensen zijn omgekomen en er zijn ten minste 2376 gewonden gevallen.