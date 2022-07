Charles en Camilla bezoeken bloedhete havenstad

De extreme hitte heeft de plannen van prins Charles en zijn vrouw Camilla niet veranderd. Het echtpaar is maandag zoals gepland begonnen aan het jaarlijkse bezoek aan de regio Cornwall. In de havenstad Newlyn troffen Charles en Camilla, die vanwege de warmte een parasol bij zich hadden, mensen die werken in en rond de haven. Ook namen ze een kijkje bij de vismarkt.

Het stel sprak bij de haven met de havenmeester en zijn team. Daarna liepen de prins en zijn echtgenote door naar de vismarkt. Bij de kraampjes kregen ze uitleg over alle vis die er lokaal is gevangen. De grootste die op de markt te vinden is, is een tarbot van 5 kilo. Die wordt er verkocht voor 125 pond.

Charles ontmoette daarna vissers die hem uitleg gaven over de vangst van sint-jakobsschelpen. Ook spraken ze over duurzame visserij.